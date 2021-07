Estas son las comunas que permanecen en cuarentena a nivel nacional

Esta semana el Ministerio de Salud anunció que varias comunas cambiaron de Fase en el Plan Paso a Paso. Si bien existen localidades que avanzaron —muchas terminando la etapa de de Cuarentena a la que estaban sometidas— otras se mantienen en confinamiento como medida para controlar los contagios de Covid-19 a nivel nacional.

Es necesario destacar que en la Fase 1 solo se puede salir para realizar compras o trámites esenciales. Para realizarlo se necesita portar con un permiso individual que puedes obtener en comisariavirtual.cl, o portando el Pase de Movilidad.

Los documentos mencionados anteriormente no son necesarios para realizar actividades al aire libre de la franja Elige Vivir Sano estipulada entre las 05:00 y 09:00 horas los días de semana y entre 05:00 y 10:00 los fines de semana y festivos. El permiso no incluye el uso de vehículo particular y transporte público.

En tanto, se debe respetar el toque de queda entre las 22:00 y 5:00 horas.

Revisa cuáles son las comunas en cuarentena a nivel nacional:

Región de Atacama

Diego de Almagro

Región de Coquimbo

Combarbalá (avanza a Transición el lunes 5 de julio a las 05:00)

Illapel

Ovalle

Paihuano

Punitaqui (avanza a Transición el lunes 5 de julio a las 05:00)

Vicuña

Región de Valparaíso

Cartagena

Calle Larga (avanza a Transición el lunes 5 de julio a las 05:00)

Catemu

El Quisco

El Tabo

Nogales

La Calera

La Ligua

Llay-Llay

Los Andes

Puchuncaví

Putaendo

Rinconada

San Antonio

San Esteban

San Felipe

Santa María

Región Metropolitana

Buin

Cerrillos (avanza a Transición el lunes 5 de julio a las 05:00)

Colina (avanza a Transición el lunes 5 de julio a las 05:00)

Curacaví

Huechuraba (avanza a Transición el lunes 5 de julio a las 05:00)

Macul (avanza a Transición el lunes 5 de julio a las 05:00)

Maipú (avanza a Transición el lunes 5 de julio a las 05:00)

María Pinto

Melipilla (avanza a Transición el lunes 5 de julio a las 05:00)

Tiltil (avanza a Transición el lunes 5 de julio a las 05:00)

Región de O’Higgins

Chépica

Graneros (avanza a Transición el lunes 5 de julio a las 05:00)

Mostazal (avanza a Transición el lunes 5 de julio a las 05:00)

Navidad

Pichidegua (avanza a Transición el lunes 5 de julio a las 05:00)

Región del Maule

Colbún

Constitución

Longaví (avanza a Transición el lunes 5 de julio a las 05:00)

Parral

Pelluhue

Retiro

San Clemente

San Rafael

Teno

Yerbas Buenas

Región del Biobío

Alto Biobío

Curanilahue

Florida

Lebu

Los Álamos

Los Ángeles (avanza a Transición el lunes 5 de julio a las 05:00)

Tirúa

Santa Juana

Yumbel

Región de La Araucanía

Collipulli

Carahue

Curacautín

Freire

Gorbea

Loncoche

Lonquimay

Los Sauces

Pucón

Puerto Saavedra

Villarica

Teodoro Schmidt

Toltén

Región de Los Ríos

Futrono

Lanco

Lago Ranco

Máfil

Paillaco

Panguipulli

Los Lagos

Región de Los Lagos

Castro (avanza a Transición el lunes 5 de julio a las 05:00)

Dalcahue

Puqueldón

Río Negro

San Juan de la Costa

Región de Aysén