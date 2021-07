Convención Constitucional afirma que persisten problemas para sesionar: “No es un problema técnico, es político”

La presidenta de la Convención Constitucional (CC), Elisa Loncón, señaló durante la mañana de este martes que persisten los problemas para poder realizar las sesiones, luego de que ayer tuvieran que suspender la jornada por problemas técnicos.

“Hoy día nos corresponde nuevamente hacer una sesión, que ayer no pudimos hacer nuestra segunda sesión porque no hay condiciones técnicas ni sanitarias“, comenzó haciendo un balance Loncón.

“Acabamos de revisar nuestras oficinas y la verdad es que no tenemos ni computadores para poder comunicarnos con los convencionales“, detalló, agregando que de esta manera, a través de la prensa, quieren avisar sus compañeros que continúan los inconvenientes.

En cuanto a la solución a la que se comprometió el Gobierno, la presidenta Loncón dijo que “las explicaciones son insatisfactorias, porque las razones que ellos aluden son problemas técnicos, pero aquí hay un problema de fondo que es política”.

Por su parte, el vicepresidente de la CC, Jaime Bassa, señaló que “esto no es un problema técnico, no es que haya fallado un enlace, es un problema político” y que se cuenta la “obstrucción del Poder Ejecutivo y no lo vamos a permitir”

De acuerdo a Bassa, aunque revisaron las instalaciones muy temprano, los trabajos aún no se han iniciado, reforzando lo dicho por Loncón: “Hemos constatado que nuestras propias oficinas no se encuentra habilitadas. No tienen computadores, no tienen impresoras, no tienen teléfono. Solo tienen luz y escritorio”.

Itinerario del día

Bassa, además, pidió que los constituyentes se presenten a las 10:00 horas en el Congreso Nacional de Santiago para realizar los trámites de acreditación digital y un levantamiento sanitario.

El vicepresidente de la CC aprovechó la oportunidad ante los medios de ofrecer disculpas al resto de los integrantes al no haber todavía un canal oficial de comunicación entre ellos. “Los compromisos que ha asumido el Gobierno, no se han cumplido”, dijo.

En esta misma línea, dijo que se reunirán con el rector Ennio Vivaldi para revisar las instalaciones de la Universidad de Chile y poder usar ese establecimiento como lugar para sesionar.

Y aunque aún no está confirmada la hora, cerca del mediodía también se reunirían con la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, para revisar un protocolo sanitario.

A las 15:00 horas, se espera que la mesa directiva de la CC con la Subsecretaría de la Presidencia para evaluar el estado de los trabajaos y determinar si están las condiciones para trabajar este miércoles.

“Si esas condiciones no están, no vamos a sesionar en este edificio y eso es responsabilidad del Gobierno”, dijo.