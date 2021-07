Convencional Mauricio Daza: “Menos mal no organizamos la Apec ni la COP25”

El convencional constituyente Mauricio Daza relató en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura cómo se vivió la caótica jornada ayer en el Congreso de Santiago, que terminó con la suspensión de la sesión de la Convención Constitucional.

Según relató, la sala donde antiguamente trabajaba la Cámara de Diputados no da a basto para los 155 integrantes y todos estaban “codo a codo”. “Ese lugar no cumple claramente con esos estándares, ni mínimamente. Ahí no pueden haber 155 persona reunidas a la vez en el contexto de la crisis del Covid-19″, dijo.

Por ello, se habilitaron tres espacios distintos para dividir a los integrantes, “pero resulta que los otros espacios no tenían los micrófonos operativos, no tenían una conexión los tres espacios para saber lo que estaba ocurriendo en el resto y tener un debate coordinado”.

“Esto es realmente impresentable, porque resulta que el Congreso Nacional donde estamos sesionando no es un edificio abandonado, sino que opera normalmente y resulta que ahí sesionan múltiples comisiones del Senado y la Cámara de Diputados permanentemente. Muchas de ellas se transmiten por streaming y los canales del Senado y la Cámara de Diputados y convocan mucha gente, y resulta que justo ayer, cuando tenemos que funcionar en el mismo edificio ni siquiera están los micrófonos instalados. La verdad es que yo creo que es bastante impresentable”, insistió.

En cuanto a las críticas al Ejecutivo por su gestión, el abogado dijo que “este no es un tema de que le tenga mala al gobierno, al señor Encina o el señor Ossa. Acá hay una ley firmada por el propio Presidente de la República que estableció las normas de la Convención, que es de diciembre del año 2019, y la ley dice expresamente que le corresponde al Presidente de la República o los órganos que él determine prestar el apoyo técnico administrativo, financiero necesario para la instalación y el funcionamiento de la Convención”

“Y en febrero de este año resulta que estableció por un decreto presidencial que esta función la iba a cumplir el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y se creó una unidad: Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional y se nombró al señor Encina que en sus obligaciones está entregar los recursos técnicos”, señaló.

“Menos mal que no organizamos la Apec ni la Cop25”, finalizó.

Revisa la entrevista completa: