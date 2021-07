Mesa directiva de la Convención se reúne con rector Vivaldi y luego se juntarán con Izkia Siches

La mesa directiva de la Convención Constitucional, liderada por Elisa Loncón y Jaime Bassa, convocaron a constituyentes para realizar trámites administrativos a la espera de que se solucionen los problemas técnicos que mantienen suspendido el inicio de la instancia.

Según precisó Bassa, aún no tienen un canal oficial de comunicación con los constituyentes, y detalló que tras llegar temprano al Congreso para revisar el estado en que se encuentran las dependencias.

“No se han iniciado los trabajos todavía, sabemos que es muy temprano, pero no se han iniciado todavía los trabajos a que se han comprometido el día de ayer. Hemos constatado de que nuestras propias oficinas no se encuentran habilitadas”, detalló.

Asimismo señaló que “los constituyentes nos autoconvocamos para sesionar hoy día a las 10 de la mañana, esa sesión no se va a producir, pero necesitamos igualmente pedirles a los constituyentes que se presenten hoy a las 10 de la mañana en el Congreso Nacional”.

Lo anterior para realizar los siguientes trámites: la acreditación digital de cada uno de los constituyentes y el levantamiento sanitario respectivo.

Respecto al resto de la agencia del día será: 10.00 horas, mesa directiva tendrá reunión con el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, que ofreció sus sedes a nivel nacional para que pudiera sesionar la Convención Constitucional.

Luego, a las 12.00 horas sostendrán una reunión con la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, que presentará un protocolo sanitario para resguardar y elevar el estándar de control sanitario de los constituyentes.

En tanto, a las 15.00 horas, tendrán una cita con el equipo de la Subsecretaría de la Presidencia para que la mesa directiva evalúe el estado de los trabajos que se van a realizar durante el día para determinar si están las condiciones para sesionar el miércoles.