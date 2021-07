Estudio chileno sobre la efectividad de Coronavac fue publicado en importante revista internacional

Este miércoles fue publicado en la reconocida revista científica The New England of Medicine, un estudio realizado en Chile sobre la efectividad de la vacuna CoronaVac. Este fue realizado por el Doctor Rafael Araos, asesor de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud.

El estudio lleva el nombre de “Efectividad de la vacuna CoronaVac con virus inactivo contra SARS-CoV-2 en Chile”, y abarcó 10 millones 200 mil personas, de las cuales, cuatro millones fueron inoculados entre el 2 de febrero y el 1 de mayo de 2021 con la vacuna del laboratorio Sinovac.

Sus resultados fueron publicados por el Minsal el pasado 16 de abril en una ceremonia que tuvo presente al titular de la cartera, Enrique Paris.

En aquella ocasión Araos remarcó que “este estudio fue posible gracias al amplio número de personas vacunadas en Chile y a la disponibilidad de fuentes de información que tiene el país, que permitió realizar el cruce de datos y análisis avanzados acerca del rendimiento de CoronaVac en la vida real”.

Según la publicación en la revista internacional, la efectividad de CoronaVac al día 14 después de la segunda dosis es de un 65,9% para prevenir los síntomas de COVID-19; de 87,5% para prevenir la hospitalización; de 90,3% para prevenir ingreso a UCI, y de 86,3% para prevenir la muerte debido a COVID-19.

Araos además comentó que el estudio permitió caluclar que “si tomamos la efectividad de 65,9% para prevenir COVID-19, de 100 personas que hubiesen tenido COVID-19, solamente habrá 34 casos si todos hubieran estado vacunados”.

“En tanto, la efectividad de 86,3% para prevenir muerte debido a COVID-19 nos dice que de 100 personas que hubiesen muerto por la enfermedad, 13 lo harán si todos se vacunan”, agregó.

Por su parte, Paris valoró positivamente la publicación: “felicito al doctor Araos y a todos quienes participación del estudio, realizado por el Minsal. Sin duda, este artículo refuerza el proceso de vacunación que nuestro país ha llevado a cabo y reconoce la efectividad de la vacuna CoronaVac”.