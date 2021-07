Presidente de la Corte Suprema valora reunión con Fabiola Campillai: “Fue un encuentro muy cordial”

El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, se reunió en la mañana de este miércoles con Fabiola Campillai, víctima de trauma ocular durante el estallido social de 2019, para tratar diversos temas relacionados con la situación que la afecta.

En la cita también estuvieron presentes el cónyuge de la víctima, Marco Cornejo, el diputado Leonardo Soto (PS) y la abogada Alejandra Arriaza .

La reunión se prolongó por casi media hora y se realizó de manera presencial en el despacho de la presidencia de la Corte Suprema.

El ministro Silva afirmó que “fue un encuentro muy cordial. Fue grato conocer de cerca su caso y la situación que enfrenta”.

“Le hice presente a ella, al diputado Soto que la acompañaba, y a la abogada que los acompañaba, que yo soy muy respetuoso de la independencia de los jueces y que por lo tanto no podía tener ninguna influencia sobre las decisiones que se vayan realizando en ese proceso, pero que sí me preocupaba la excesiva demora, no solamente atribuible a los jueces, sino que son agendamientos que se han ido postergando a raíz de peticiones del Ministerio Público”, agregó el presidente del máximo tribunal,

Por su parte, Campillai aseguró que “fuimos muy bien acogidos. Él (Silva) nos dijo que iba a tratar de darle celeridad (a la causa) de acuerdo a sus facultades y lo que él pueda hacer”.

“Así que nos vamos contentos al sentirnos escuchados, porque él escuchó todo lo que teníamos que decirle, así que nos vamos contentos hoy, pensamos que hemos tenido una buena acogida”, sentenció.

