Colegio de Profesores califica de “criminal” la apertura voluntaria de escuelas en Cuarentena

Este viernes el Colegio de Profesores criticó seriamente los cambios al plan Paso a Paso, luego de que se anunciara la apertura voluntaria de recintos en Cuarentena. Al respecto, el ente calificó de “criminal” la medida, e hizo un llamado a no enviar a los estudiantes a los establecimientos.

En esa línea, el representante del Colegio, Carlos Díaz, aseguró que los cambios “se desarrollan sin escuchar a las comunidades educativas, sin escuchar al Colegio Médico, sin escuchar a los especialistas”. Además criticó que “en educación no aporta nada nuevo”.

“No hay lineamientos ni propuestas pedagógicas que vayan en la línea de avanzar hacia una mejor educación en este periodo de crisis y, por tanto, podemos decir que en términos de propuestas pedagógicas es exactamente más de lo mismo”, añadió.

En la misma línea Díaz señaló que “aquí la única preocupación que plantea el Ministerio, una vez más, es solo abrir los establecimientos, abrirlos sin importar si los niños asisten o no asisten”.

“Es absolutamente apresurado dar a conocer la posibilidad de abrir los establecimientos, incluido en Fase 1, sin que sepamos cuáles van a ser efectivamente los efectos de la variante Delta en nuestro país”, resaltó.

Además acusó presiones para la reapertura de recintos, afirmando además que “hoy no están garantizadas las condiciones para volver efectivamente y para abrir los colegios con plena seguridad”.

“Respecto de los protocolos, nada se dice (…) por eso es que denunciamos como criminal estos anuncios, de pretender abrir en Fase 1 o en Fase 2 los colegios”, sentenció Díaz.

En la oportunidad además el representante indicó que lo anterior podría causar “condiciones concretas y reales de muchos contagios, inclusive posibles muertes en nuestros estudiantes”.

“Hacemos un llamado a las madres, padres y apoderados a no enviar a los niños a la escuela, porque no están las condiciones para poder volver a la presencialidad y, además, de ello, porque no hay certeza del cumplimiento de los protocolos”, cerró.