Enfermera despedida de Clínica Las Condes por informar de tercera dosis: “Era lo que había que hacer”

Carla Garrido fue la enfermera de la Clínica Las Condes que fue despedida, luego de que informara la aplicación de una tercera dosis al presidente del directorio de la compañía, Alejandro Gil.

En conversación con el matinal “Buenos Días a Todos” de TVN, la profesional detalló que “se me despidió por una causal grave, con todo lo que significa irse a la casa sin un trabajo, sin indemnización. Eso no es secreto“.

“En el fondo, hicimos lo correcto. Era lo que había que hacer, sabiendo que nos podía pasar esto”, agregó sobre la denuncia.

Garrido indicó que no dará más detalles del caso porque hay un juicio en curso, ya que su imagen ha sido pasada a llevar.

La Seremi de Salud abrió un sumario sanitario contra la clínica, luego de que se diera a conocer esta situación, en que el Gil fuera inoculado por tercera vez con la vacuna Pfizer contra el Covid-19, por una supuesta recomendación de su médico.