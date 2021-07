Subsecretario Máximo Pavez e inicio de la Convención Constitucional: “No hubo ninguna disposición del Senado el día domingo”

El subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, reconoce y califica como un “fiasco” los problemas técnicos que llevaron a suspender la primera sesión de trabajo de la Convención Constitucional.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la autoridad señaló que igualmente “nosotros estamos contentos con lo que hemos hecho. La instalación del domingo, al margen de lo que pasó, fue impecable. La transmisión funcionó de manera impecable, los temas de resoluciones sanitarias funcionaron impecable”.

“El día lunes tuvimos un problema técnico, porque se nos cayó un proveedor con respecto a la conexión de internet”, detalló, que hacía inviable trabajar entre las salas de forma telemática.

“Nosotros también tuvimos que pedir disculpas por esto, nosotros somos responsables de eso, pero al margen de eso -no estoy minimizando- nosotros hemos dado todas las garantías para que la Convención funcione bien y eso quedó refrendado el día de ayer”, afirmó.

En ese sentido, dijo que “hay ciertas críticas que son bastante justas… cuando el vicepresidente Bassa dice que hubo lápices gracias a los funcionarios, eso no es verdad. Nosotros asumimos nuestro error, lo hemos dicho en todos los tonos, lo dije personalmente el día lunes”.

El problema con el Senado

Según relató el subsecretario Pavez, además de los problemas técnicos, también hubo problemas de gestión, pero por parte del Senado.

En enero firmaron convenio con la Cámara de Diputados y el Senado, “esos convenios se comprometían a disponer ciertos espacios físicos, que la Cámara de Diputados tuvo mucho más gentileza que el Senado”.

“Por eso que en la Cámara funciona el pleno y funcionan 6 salas grandes de comisiones. El Senado nos puso a disposición el plenario del Senado, algunas menos salas de comisiones y también eventualmente el salón de honor”, señaló.

El día viernes antes de la Convención, “la presidenta del comité de régimen interno dice que no van a poner a disposición el Senado, nada para el día de instalación. Nosotros queríamos pedir el salón de honor para que Carmen Gloria Valladares saliera de adentro de las puertas del salón de honor, tuvo que salir de detrás de un árbol”.

“El secretario del Senado me comunica el viernes en la noche que el comité de régimen del Senado dijo que ellos iban a esperar relacionarse directamente con la Convención, a pesar que tenían compromiso con nosotros. Nos parece que es un poco inexplicable respecto del Senado, que además apurar esto hizo que se conectara la televisión del Senado a trasmitir esto y resulta que la señal era maña. Ayer se terminó cayendo por no utilizar las instalaciones que nosotros habíamos licitado y que están todas en la Cámara de Diputados con Windows 10 y no con Windows 7″, precisó.

“La presidenta del Senado tendrá que aclararle a la opinión pública por qué pasó esto. Nosotros tenemos convenios firmados, y en el comité de régimen, no hubo ninguna disposición del Senado el día domingo“, criticó.

“Eso nosotros lo lamentamos, pero no es lo importante, lo importante es valorar todo el esfuerzo de la Cámara de Diputados y que la Convención está funcionando”, concluyó.