Ministro Bellolio descarta una “fiesta” de cumpleaños en el Minsal: “Cuando una persona dice que el aforo en el Ministerio de Salud es de cinco significa que no entendió nada”

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió este viernes a la supuesta celebración de cumpleaños en dependencias del Ministerio de Salud que habría superado el aforo.

De acuerdo al ministro, en el lugar “no hay ni una fiesta ni una celebración” y “no es lo mismo un recinto particular, que un lugar de trabajo”.

“Cuando yo escuché por la mañana que alguien decía que el aforo es de cinco, si fuera por eso Ministerio de Salud no podría funcionar“, señaló.

En esa línea, dijo que “otra cosa distinta es que los miembros del equipo de comunicaciones, uno de ellos estaba de cumpleaños, pero no es que haya habido una fiesta ni ninguna otra cosa y por tanto alguien dice que eso tiene que investigarse“.

“Si hay una denuncia, por supuesto que tiene que hacerse esa investigación y al momento, por lo que ha dicho al subsecretaria (Daza), eso no ha ocurrido. Si existe la denuncia, entonces evidentemente tiene que investigarse”, dijo.

Frente a los hechos, Bellolio llamó a “no basarnos permanentemente en la mala fe, no tratemos de basarnos permanentemente en estas cosas que no guardan relación con la realidad. Cuando una persona dice que el aforo en el Ministerio de Salud es de cinco significa que no entendió nada, significa que obviamente lo que está tratando de hacer es algo distinto a la realidad, porque un hogar, una residencia, donde se celebra una fiesta clandestina es algo radicalmente distinto al trabajo que tienen que hacer los funcionarios y funcionarias públicas”

Por su parte, la seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, dijo que “no hemos recibido ninguna denuncia, por lo tanto, no podemos iniciar ningún sumario sanitario”.