Diputados UDI defendieron actuar de Carabineros en La Araucanía

Luego del enfrentamiento entre desconocidos y Carabineros, en un operativo llevado a cabo en la comuna de Carahue, región de La Araucanía, que dejó como saldo un hombre muerto y un trabajador herido, los diputados de la UDI, Gustavo Sanhueza y Osvaldo Urrutia, defendieron el accionar de la policía uniformada, “quienes reaccionaron de manara profesional y defendiendo el Estado de Derecho, y la vida y seguridad de los habitantes de la región”, aseguraron.

Tras estos incidentes, donde los desconocidos quemaron un bus, un camión cisterna de petróleo y un skider, donde un trabajador resultó también herido, los legisladores llamaron a los partidos de izquierda a “apoyar el actuar de Carabineros y no seguir debilitando el accionar de nuevas policías ante un enfrentamiento con terroristas”.

Los parlamentarias esperan que “la Convención Constitucional no pierda su misión y evite inmiscuirse en la contingencia, de manera tal que no pida o emita resoluciones en este materia, ya que no lo corresponde constitucionalmente y no debe inmiscuirse en facultadas de Tribunales y el Ministerio Público”.

Por último, los diputados UDI señalaron que “los actos terroristas en la macrozona sur deben ser erradicados de una vez por todas con las herramientas que tenga a su disposición el Estado. El que no entiende aquello, sólo avala la violencia y que semana a semana los habitantes y trabajadores de La Araucanía deban vivir con temor por sus vidas”.