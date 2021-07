Subsecrtario de la Segpres pide que Convención le envíe oficio para comprar pasajes de constituyentes y puedan venir a sesionar el martes

El subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, hizo un llamado de colaboración a las autoridades de la Convención Constitucional para la compra de pasajes de los convencionales de regiones que lo necesiten, y lleguen a sesionar el martes.

“El Gobierno tiene toda la voluntad y obligación de ponerse al servicio técnico, financiero y administrativo de la Convención”, partió diciendo.

“Sin embargo, esta colaboración está en el marco de la Constitución y la ley, es por ello que es importante recordar que la ley de presupuesto le impide al gobierno realizar cualquier compra que no esté explícitamente autorizada por la presidenta de la Convención, hasta que no exista un comité externo que no que dé esta relación administrativa”, detalló Pavez.

En ese escenario, el subsecretario dijo que hasta el momento no han recibido la autorización para la compra de pasajes de los convencionales que vivan afuera de la capital y vengan a sesionar la próxima semana.

Si bien afirmó que están levantando la información, necesitan la autorización de la mesa directiva. “Es por eso que hacemos un llamado a la Convención a que nos faciliten la colaboración y nosotros podamos comprar los pasajes y nos manden pronto el oficio de autorización firmado por la presidenta de la Convención“, finalizó.