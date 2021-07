Mario Desbordes y miembro de la CAM en Carahue: “Si resultó muerto este joven es por su responsabilidad, no por la de Carabineros”

El presidenciable Mario Desbordes (RN) respaldó el actuar de Carabineros en Carahue, en un hecho que resultó con un miembro de la CAM, Pablo Marchat, muerto y con un trabajador de la Forestal Mininco, Ceferino González, gravemente herido por el impacto de una bala debido al ataque de ese día.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, Desbordes precisó que “el pueblo mapuche no es violento, la enorme mayoría quiere reivindicaciones legítimas y hay que cumplir los compromisos. A esta minoría de delincuentes hay que ser muy firme con ellos y yo respaldo a Carabineros de Chile en la actuación que tuvo este fin de semana“.

“Ese joven, que además no sé si es mapuche o no, estaba encapuchado y con un fusil de guerra. El carabinero tiene el derecho y la obligación de hacer su arma de fuego cuando se enfrenta a una persona de estas, y si resultó muerto este joven es por su responsabilidad, no por la de Carabineros“, señaló el exministro de Defensa.

“Él es el responsable de eso, él se puso un fusil en la mano, cargado. Dicho sea de paso, no tengo duda que lo más probable que estos fusiles sean los que el Partido Comunista ingresó durante el gobierno militar”, agregó.

“Aquí la víctima es el señor que está grave, herido y muy probablemente por el fusil de este joven; la víctima es el carabinero que tuvo que enfrentar a este delincuente. Este no es un mártir, no es ninguna víctima de la situación, es un joven que decidió tomar las armas en plena democracia, y eso no corresponde“, finalizó.