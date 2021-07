Abuela de niña de 12 años que murió atropellada: “No hay justicia ni para Amanda ni para nadie”

Durante esta jornada se ha llevado a cabo el velorio de Amanda, la menor de 12 años que murió atropellada en San José de Maipo, por un sujeto aún no identificado.

La ceremonia se lleva a cabo en Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos de San José de Maipo, donde el padre de la niña es voluntario. Al recinto acudieron además un grupo de vecinos, para así acompañar a la familia.

Se espera que el funeral de Amanda sea este miércoles a las 10 de la mañana, en el cementerio de San José de Maipo.

Al respecto, la abuela de la menor, Maritza Abarca, comentó a Meganoticias que “si es ser humano nunca más en la vida va a poder volver a vivir tranquilo. Ahora, sabemos que hay otros que no son tan seres humanos y a él le va a dar lo mismo”.

“No tengo rabia, no tengo odio, no tengo rencor, no tengo nada y como familia sabemos todos que estamos en las mismas. Pero lamentablemente en Chile no hay justicia, tenemos leyes, pero no hay justicia ni para la Amanda ni para nadie. No existe justicia en Chile”, señaló.

En la misma línea, agregó que “me da lo mismo si él se entrega, si a él lo encuentran, porque no nos van a devolver a la Amanda”.

Amanda perdió la vida cruzando un paso peatonal junto a su hermano de 14 años y sus tías, cuando un vehículo que cruzó a alta velocidad, impactó a la menor, dándose a la fuga y dejando morir a la niña de 12 años, sin prestar primeros auxilios.

Tras el crimen se inició una investigación, la cual hasta ahora ha determinado la marca y color del auto en cuestión.

Por su parte La Sección de Investigaciones de Accidentes de Tránsito de Carabineros, está realizando las diligencias correspondientes para encontrar la ubicación del automóvil, y dar con el paradero del responsable.