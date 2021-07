Baradit y violencia contra convencionales de Chile Vamos: “Que le tomen un poquito el gustito, no me parece tan malo”

En la sesión de este martes, la mesa directiva de la Convención Constitucional expresó su preocupación por la violencia que han sido víctima algunos convencionales constituyentes.

Por ello, la presidenta Elisa Loncon dijo que “vamos a buscar la manera de garantizar a través de los medios que se están articulando para investigar la violencia que estamos siendo objeto porque no podemos dejar que esto se vaya acrecentando”.

Durante el día, el constituyente del distrito 10 Jorge Baradit se refirió a este tema, especialmente contra los ataques que recibieron los integrantes de RN Rugero Cozzi y Luciano Silva.

Aunque condenó la violencia, dijo que “lo que sí me parece maravilloso… no, no me parece maravilloso, me parece conveniente, que ellos ahora también sufran un poquito lo que los chilenos hemos sufrido desde el estallido social: persecución, violencia, represión en las calles”.

“Que ellos le tomen un poquito el gustito, no me parece tan malo”, agregó.