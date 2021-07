Biobío: Rodrigo Díaz asume gestión con énfasis en empleo y la regionalización

Como “una responsabilidad histórica” calificó Rodrigo Díaz Wörner su investidura como el primer Gobernador Regional del Biobío, en el marco de una sesión extraordinaria del Consejo Regional, del cual, desde ahora, será su presidente.

Díaz explicó que buscará “empujar y profundizar la toma de decisiones en los territorios, donde nuestra tarea es frenar el centralismo que daña a la democracia y a la construcción del bien común”.

“Por ello, voy a convocar a todos los hombres y mujeres a trabajar para hacer más grande a la Región del Biobío, a solucionar los problemas que nos afectan, a aprovechar las oportunidades, siempre desde una mirada integradora, creando un Gobierno Regional de puertas abiertas”, esto último considerando el simbólico retiro de las rejas que estuvieron instaladas en el acceso a las dependencias de Avenida Prat Nº 525.

Consultado por su principal desafío, explicó que será “más trabajo y apoyar a las personas que están sufriendo, esa es la tarea más urgente de los primeros días de gestión. Por eso, voy a convocar a un grupo de personas, provenientes del mundo público y privado, académico y social, a que pensemos en cuáles son las iniciativas que debemos impulsar para hacernos cargo de los efectos de la crisis social, económica y de salud. Y, en el mediano plazo, tenemos que profundizar la regionalización, como un elemento estructural para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, con más traspaso de competencias y de recursos”.

Nuevos jefes de división

El Gobernador Regional no asumió solo. Lo hizo en compañía de los responsables de las seis divisiones regionales (tres nuevas), donde destaca la paridad de género, capacidades profesionales y, también, la trayectoria dentro del servicio público, empresa privada y la academia.

De esta forma, Díaz designó a Sandra Catalán, en División y Finanzas; Rodrigo Sandoval, Presupuesto e Inversión; Claudia Toledo, Planificación y Desarrollo Regional; Iván Valenzuela, Fomento e Industria; Roberta Lama, Desarrollo Social y Humano; y Óscar Ferrel, Infraestructura y Transporte.

Primera actividad “oficial”

A dos horas de asumir, Díaz, en compañía de los encargados de las divisiones de Desarrollo Social y de Infraestructura, se trasladó hasta Talcahuano para reunirse con vecinos de Carriel Norte, quienes por años han solicitado apoyo para pavimentar la principal vía de acceso a sus viviendas.

Nolfa Pardo, líder vecinal del sector donde viven 37 familias, describió que “el camino es un barrial en la época de invierno, afectando especialmente a los adultos mayores, porque no es posible pasar, sumado al tránsito de cientos de camiones y el relleno de terrenos que no han sido fiscalizados, así como la instalación de empresas y fábricas, además que no estamos considerados en el plan regulador de la comuna”.

Al respecto, el Gobernador Regional llamó la atención respecto a que los afectados viven a un costado del aeropuerto Carriel Sur, del Mall Plaza del Trébol, el Casino Marina del Sol y del conjunto habitacional Brisas del Sol. “Invitaremos a todas las partes que tienen relación con esto, como la municipalidad, dirección de Vialidad, propietarios de los terrenos y a los vecinos para que, en una mesa de trabajo, dibujemos la solución ideal para poder disponer de los recursos para poner fin a estos problemas”, comprometió.