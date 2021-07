Encuesta asegura que el 43,6% de los chilenos tiene mucha confianza en el trabajo que realizará la Convención Constitucional

A una semana de haber comenzado a funcionar la Convención Constitucional, un 43,6% de la población tiene mucha confianza/confianza en el trabajo que realizará en cuanto a su mandato. Un 29,2% tiene mediana confianza y un 27,2% tiene nada /poca confianza en su trabajo, según una encuesta de Pulso Ciudadano dada a conocer este jueves.

Un 60% de la población está muy de acuerdo/de acuerdo con la elección de Elisa Loncón Antileo como presidenta de la Convención Constitucional.

Un 46,3% de la población evalúa como regular la primera semana de funcionamiento general de la Convención Constitucional, en cuanto a temas discutidos y primeras votaciones. Un 30,7% lo evalúa como muy bueno/bueno y un 23% lo evalúa como muy malo/malo.

En tanto, un 48% de la población considera que la Convención Constitucional se demorará más tiempo en redactar la propuesta de nueva constitución, a lo establecido en los plazos de 9 meses más una prórroga de 3 meses. Un 28% considera que cumplirán con los plazos y un 9,9% considera que se demorarán menos tiempo a los plazos definidos.

Un 48,6% de la población considera que el Gobierno fue el responsable de que la Convención Constitucional no pudiese comenzar a funcionar el lunes 05 de julio porque las instalaciones del ex Congreso Nacional no estaban completamente listas. Un 30,8% considera que la responsabilidad fue de ambos, del Gobierno y la Convención Constitucional, y un 5% considera que fue responsabilidad de la Convención Constitucional.