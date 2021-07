Alcaldesa Ripamonti por construcción de mall en Agua Santa: “Es una decisión en la que tiene que participar la comunidad”

Las direcciones municipales de Asesoría Jurídica y Obras se encuentran elaborando un informe jurídico para determinar la legalidad del permiso otorgado para la construcción de un centro comercial en el sector de Agua Santa -denominado Paseo Mirador-, de Viña del Mar.

Así lo informó la alcaldesa Macarena Ripamonti, en relación al recurso de ilegalidad que ingresó a la municipalidad respecto al otorgamiento de dicho permiso.

La jefa comunal precisó que se debe resolver la juridicidad de los actos. “Un alcalde o una alcaldesa jamás debe estar sobre la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción y tampoco de un plan Regulador Comunal que es antiquísimo y que tiene casi 20 años, y que es responsabilidad de la administración saliente”, afirmó.

Por ello, explicó que “debemos esperar la evacuación del informe de la Dirección Jurídica y de Obras Municipales para resolver el recurso conforme a la legalidad. Si éste no está ajustado derecho, tenemos que resolver si revocamos el permiso de obras o bien lo mantenemos, y eso será informado de manera permanente, pero eso es lo que le corresponde a un alcalde o a una alcaldesa”.

La autoridad comunal aclaró que “los permisos de obras y la legislación urbana, no responden a un capricho de una persona, sino que se hace conforme a la Ley. Nosotros no podemos dejar de otorgar un permiso cuando éste se ajusta a derecho y dicho permiso no lo da el alcalde, sino que el director de Obras”.

Ripamonti puntualizó que “si se construye un mall o existe una área verde para la protección de nuestro patrimonio ambiental, es una decisión en la que tiene que participar la comunidad que vive en el sector y la comunidad viñamarina en general, porque las obras que se ejecuten ahí, van a impactar la vida de las personas”.

Lo anterior “implica un proceso de participación que estamos llevando adelante y que tiene que salir dentro de las próximas semanas”, sentenció.

Agencia Uno.