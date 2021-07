Niña de 14 años desaparecida en Pudahuel: Sospechan de hombre que la habría contactado por redes sociales  

Magdalena Anaís Parra Parra (14 años) está desparecida desde la mañana del jueves en la comuna de Pudahuel. Según informaron familiares, la menor salió de casa para encontrarse con un hombre, quien la contactó por redes sociales.

La niña está al cuidado de familiares, a quienes dejó una carta de despedida. “Me voy al Sename para que no me busquen”, señala en el escrito.

Juana Parra, tía que cuidaba a Magdalena, explicó a Meganoticias que la relación era compleja a raíz de una serie de conversaciones que descubrió en las redes sociales de la menor.

“Creo que ella se fue de la casa porque nosotros la retamos porque la pillamos en redes sociales con gente que a lo mejor ella no tendría que haberse vinculado y no sabemos con qué gente se encuentra o quién se la llevó. Sabemos que ella salió de la casa, pero no sabemos si es que se subió a un auto, si la estaban esperando, no sabemos nada“, aseguró.

La última vez que fue vista Magdalena Parra vestía pantalón a cuadros blancos y negros, zapatillas blancas y un polar rosado. Además, la niña portaba una mochila de color azul. Se solicita que cualquier información sobre su paradero sea inmediatamente reportada a Carabineros o a la Policía de Investigaciones (PDI).