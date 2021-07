A un año de primera prescripción de receta médica electrónica falta masificación

Cerca de 390 recetas médicas electrónicas diarias se emitieron al primer año de la primera prescripción. La pandemia intensificó esta problemática pero también aceleró su solución, emitiendo así 140 mil recetas médicas, de las cuales el 60% corresponde a psiquiatría y beneficiando a más de 50 mil personas para obtener sus medicamentos.

Se perdía, no era muy clara la información o simplemente tomaba mucho tiempo ir de un lugar a otro para conseguirla, no estamos hablando del año 1990, sino de una realidad que, hasta el año pasado, se vivía con la receta médica en su versión física.

Cumpliendo con todos los requisitos legales y normativos, RECEMED, fue la primera plataforma que cumple con lo establecido en el código sanitario de farmacias y medicamentos, regido por la Ley 20.724, además de contar con la Firma Electrónica Avanzada Móvil.

El Dr. Manuel Cedeño ha sido uno de los médicos que ha usado este sistema “la experiencia ha sido muy buena, espero no solo sea por la contingencia sanitaria ya que es un excelente servicio que da comodidad a los pacientes no solo en pandemia sino en cualquier momento. Esto crea valor no solo para el usuario sino que para el ecosistema de salud”.

La telemedicina ha demostrado ser un gran aporte al sistema de salud durante la pandemia que azota a nivel mundial, pero los procesos de resguardo no estaban completos.

“¿Qué sentido tiene tener una hora con telemedicina si la receta médica es de forma presencial? La respuesta, ninguno. La receta electrónica tiene que instaurarse en nuestro país como parte de la cultura, y así podremos evitar que miles de personas dejen de seguir sus tratamientos médicos. Por ello es importante su promoción tanto del servicio público como privado” señaló Pablo Jaña, CEO de RECEMED.

Hoy en día, el sistema electrónico de recetas médicas ha logrado abarcar gran parte del territorio nacional, generando en la actualidad más de 1.400 recetas diarias. Esto gracias a los más de 1.500 médicos adscritos a la prescripción electrónica, las 25 farmacias reconocidas a nivel nacional que comparten el procedimiento de dispensación electrónico y 5 más dedicadas 100% a e-commerce, permitiendo la dispensación de medicamentos.

A pesar de esto, es necesario seguir masificando esta solución, tanto por lo entes públicos como privados, así el ecosistema de salud y su procesos de transformación tecnológica comienzan a cerrar un círculo casi perfecto, incluyendo telemedicina, dispensación, despacho de medicamentos y prescripción.

Pero ¿Cómo funciona?

Para el profesional de salud prescriptor (autorizado): se enrola en el sistema a través de un proceso de validación de identidad que lo habilite como prescriptor y garantice que sus datos personales están protegidos evitando la suplantación. Una vez enrolado puede prescribir los documentos electrónicos. El proceso de emisión lo puede realizar directamente desde la plataforma web www.recemed.cl o de manera integrada, a nivel de institución (Red Clínica, Centro Médico, Clínica, etc.), gracias a una API KEY desde su sistema de ficha médica.

Luego, RECEMED construye el documento, el cual es enviado a los pacientes de manera electrónica, conectando también con las Farmacias para disponibilizar la visualización de la receta y ejecutar los procesos regulatorios necesarios (retención, timbraje, rechazo) de manera electrónica, de esta manera ejecutar el proceso de dispensación electrónica

Para el paciente: una vez que tiene su receta electrónica enviada por su médico tratante – ya sea por correo electrónico, mensajería o accediendo a ésta directamente desde el portal para pacientes RECEMED – puede dirigirse a cualquier farmacia de manera presencial o realizar una compra online a través de farmacias E-Commerce en alianza con el Botón de Compra con Despacho a Domicilio presente en cada una de las recetas electrónicas, completando así la compra y dispensación de su medicamento.