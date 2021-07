“Aparezco no apto para sufragar”: Manuel José Ossandón denunció que no pudo votar en primarias presidenciales

El senador Manuel José Ossandón (RN) denunció que no pudo votar en estas primarias presidenciales ya que aparece como “no apto para sufragar” en los registros del Servel. El parlamentario se percató de la situación cuando llegó hasta su local de votación, ubicado en el colegio Villa Independencia en Puente Alto.

“No sé, aparezco no apto para sufragar. No me dieron ninguna explicación, no estoy en la lista y voy a ver qué pasa. No hay herramientas. Ya está el padrón hecho, no puedo no más. Es muy raro”, afirmó en conversación con Chilevisión.

Al ser consultado por las razones de la inhabilitación, el senador señaló: “Mira me han perseguido tanto que a lo mejor han hecho alguna acusación u otra cosa, me buscan por todos lados”.

Lo anterior tiene relación con el proceso que lo imputaba como autor del delito reiterado de tráfico de influencias en el marco de un negocio de extracción de áridos del río Maipo. Finalmente la Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó el rechazo a su desafuero por la investigación.

Pese a lo anterior, Ossandón no logró emitir su voto en estas primarias presidenciales de Chile Vamos donde compiten Joaquín Lavín, Sebastián Sichel, Mario Desbordes e Ignacio Briones. El parlamentario se retiró del local, afirmando que seguirá el proceso desde su casa.