Gobernador de Arica y Parinacota reducirá lista de espera con menos del 1% del presupuesto regional

La primera reunión de trabajo que tuvo el gobernador regional, Jorge Díaz Ibarra, fue con la directora del Servicio de Salud Arica, Magdalena Gardilcic, con quien coordinó acciones para terminar con la lista de espera del Hospital Juan Noé, que hoy asciende a 12 mil pacientes y data del 2019.

El gobernador calificó como “grave” la cifra de personas que a la fecha no ha podido acceder a cirugías electivas ni a especialistas médicos y anunció que espera impulsar esta iniciativa “con menos del 1% del presupuesto regional”.

Destacó que la atención de salud de los ariqueños y parinacotenses es una prioridad dentro de su gestión porque “del gobierno central no se han podido hacer cargo de esta reducción de lista de espera. Y tampoco lo han hecho desde el ámbito municipal”.

Además, comentó que “durante años he visto el sufrimiento de personas y familias que no han podido resolver temas de salud por diferentes motivos y no he querido estar ausente ni puedo dejar de contribuir en este tema tan sensible para nuestra región. Los equipos (Gore y SSA) ya están trabajando para que, en el breve plazo, tengamos cero pacientes en lista de espera”.

Si bien el monto que demanda esta iniciativa faculta al gobernador para materializarla, sin necesidad de presentar el caso ante el Consejo Regional (sería inferior a 7.000 UTM o 365 millones de pesos), la autoridad indicó que igualmente pondrá próximamente el tema en la tabla de ese cuerpo colegiado, para hacer partícipe en esta relevante decisión a los consejeros y porque “requiere también saber cómo se van solucionando los problemas”.

Por su parte, la doctora Gardilcic dijo que trabajará para presentar un proyecto al gobernador y “en el transcurso más breve, tres o cuatro meses, lograr reducir el 100% de esta lista de espera”.

También detalló que las atenciones pendientes están conformadas por 9 mil 600 pacientes que esperan consultas de especialidades y 2.500 más que requieren intervenciones quirúrgicas.

La directora del SSA agradeció “la importancia que le ha dado el señor gobernador a la salud. Es un tema relevante. Y para nosotros es muy gratificante que él lo haya priorizado y que hoy día empiece su mandato citándonos a reunión para que le expongamos cuál es la situación de nuestra región, sobre todo en el tema de la pandemia”.

La cita se realizó en el salón de sesiones de Consejo Regional y contó además con la participación del administrador regional, Leonel Huerta Fernández, el jefe de la División de Presupuesto e Inversión Regional, Omar Sepúlveda Vásquez; y las profesionales directivas del SSA, Patricia Sanhueza Zenobio y Mónica Abarza Lozano.