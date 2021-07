Carabineros detuvo a más de 100 personas por participar en fiestas clandestinas este fin de semana

Carabineros, informó este martes que el pasado fin de semana largo se detuvo a 482 personas por delitos contra la Salud Pública en asistencia a fiestas clandestinas.

Según los uniformados precisaron que el 57% de los detenidos tienen entre 18 y 30 años. A pesar de la flexibilización de las medida sanitarias, los policías arrestaron a 104 personas por participar en eventos no autorizados.

Así lo informó el Director Nacional de Orden y Seguridad, General Inspector Esteban Díaz Urbina, señalando que “los carabineros no han dejado de trabajar ni un solo minuto para colaborar en la contención de los contagios. Pero hay personas que no entienden que, al existir menos restricciones, significa que la mayor responsabilidad recae en manos de la propia ciudadanía. La pandemia no ha terminado, y seguiremos cuidando de todos los habitantes de este país”.

El alto oficial precisó que el fin de semana largo un total de 482 personas fueron detenidas por personal uniformado por Delitos Contra la Salud Pública, la mayor parte de ellos (200) el sábado 17 de julio. En la Región Metropolitana hubo 320 aprehensiones, mientras que 162 ocurrieron en el resto del país.