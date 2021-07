Tere Marinovic sobre machi Linconao: “La critico por prepotente, no por mapuche”

La machi Francisca Linconao realizó su intervención en la Convención Constitucional, mientras se discutía sobre la comisión de DD.HH., completamente en mapudungún.

Esto molestó a otras de las convencionales, Tere Marinovic, quien a través de su cuenta de Twitter, escribió: “Constituyente Linconao hablando en mapudungún… sabe hablar en castellano pero no importa: no pierde la oportunidad de hacer show”.

Constituyente Linconao hablando en mapudungun… sabe hablar en castellano pero no importa: no pierde la oportunidad de hacer show. — Tere Marinovic Vial (@tere_marinovic) July 20, 2021

La convencional María Ramona Reyes leyó este tuit y lo expuso ante la Convención cuando tomó la palabra. “Siento que esta actitud no se puede aceptar, es de un racismo que no estamos…. yo creo que esta Convención no puede avalar que tengan un nivel de racismo tan alto. Una falta de respeto contra una autoridad tradicional, para con todas las mujeres y para con todas las personas que estamos acá”, dijo.

“Si usted no está al nivel de poder entender de qué es lo que está pasando acá, yo le pediría que se retire, que dé el cupo a otra persona, porque sus faltas de personas no se pueden permitir“, agregó.

Tras este llamado de atención, vino otro tuit de Marinovic: “Me llaman ‘racista’ y ‘clasista’ por criticar a Linconao. Lo cierto es que la critico por prepotente, no por mapuche“.