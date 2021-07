Exministro Mañalich señala que “lo más probable” es que Minsal anuncie un “pase de movilidad” para viajar al extranjero

El ministro de Salud, Enrique Paris, ya ha adelantado que el jueves se dará a conocer un “plan de fronteras” que dará mayores libertades a los viajeros.

Jaime Mañalich, extitular de la cartera, conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura sobre este tema y dijo que las fronteras se deberían mantener cerradas, aunque con una excepción: un esquema de vacunación completo.

“Hay que mantener un control y una vigilancia de fronteras, como lo dijo ayer el ministro Paris, extraordinariamente duro. En ese contexto, yo creo que no hay que abrir las fronteras”, dijo refiriéndose a la variante Delta.

Por otro lado, quienes prueben tener toda sus dosis podrían tener mayor libertad , tanto para entrar como salir de Chile. “Esto significa seguir testando en las fronteras, seguir cerradas las fronteras por algunas semanas más, salvo para quienes puedan mostrar en una certificación sólida, válida, no falsificada, como algunas veces ocurre. Una vacunación completa ya sea en Europa, Estados Unidos, para llegar a Chile. O para salir de Chile un pase de movilidad que asegure que la persona está completamente vacunada“, precisó.

“A mí me parece que lo más probable es que los anuncios de los próximos días vayan en ese sentido, o sea, en otorgarle en las fronteras un grado mayor de libertad a quienes demuestren una vacunación completa“, dijo Mañalich.

PCR de entrada: conducta incorrecta

En cuanto al test de PCR negativo que se pide para entrar a Chile, Mañalich cree que “esa es una conducta técnicamente incorrecta. La persona tiene que entrar con un certificado de vacunación completa -un extranjero-, si no no puede entrar. Tiene que hacerse un test de antígeno en el aeropuerto, resultado en 15 minutos”

“Un PCR del punto de origen, vale decir hasta tres días antes de partir, no es confiable. Se falsifican, no tenemos control de calidad de los laboratorio de origen, no sabemos quiénes hacen qué hacen”, dijo. “En esas 72 horas se pudo haber contagiado”, agregó.

“A mí me parece que ya las autoridades del mundo han señalado claramente, que el test de PCR por nasofaringe y respuesta a los tres días no es el examen ideal para el buen control de testo y trazabilidad de la pandemia. El examen ideal es el examen de antígeno, porque se hace en el punto de entrada, tiene un resultado a la media hora, si es positivo significa que la persona tiene una gran carga viral y, por lo tanto, inmediatamente se puede tomar una conducta con esa persona”, explicó el doctor.

