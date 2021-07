“Nos nos han pagado nada”: Daniel Stingo acusa “harta austeridad” en la Convención y enfatiza que “no todos tienen para almorzar”

El integrante de la Convención Constitucional, Daniel Stingo, acusó que están trabajando en condiciones de “harta austeridad”, puntualizando en el hecho de que no todos los miembros tienen la misma situación económica.

En medio de la reunión realizada por la comisión de Presupuesto y Administración Interior, el abogado aseguró que “hemos tenido harta austeridad acá. Que te entreguen un sandwich y comas sentado al borde de la escalera, me parece que es bastante austero (…) Ese es el almuerzo que tenemos acá”.

Asimismo, dijo que “voy a ser bastante claro con algunos. No todos tienen la misma situación económica, por lo tanto no todos tienen para almorzar. Nos nos han pagado nada y hay gente de región, etc. Así que las diferencias existen, aunque a algunos no les parezca”.

“Hay que tratar de que la Segpres nos cuente cuánta plata hay, cuánto hay para el futuro, si hay posibilidades de aumento en lo que se ha planteado o no, por que si no empezamos sabiendo cuánto dinero hay para administrar, estamos mal”, complementó.

Finalmente, el profesional llamó a que “funcionemos en la medida que haya trabajo, porque si vamos a estar viniendo algunos días que no vamos a tener todavía pega, porque no tenemos la información enviada por la Segpres, venir a sentarse aquí… prefiero estar con mis hijos“.