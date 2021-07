Director Cesfam de Peñalolén: No hay vacunas Pfizer, Sinovac ni AstraZeneca en la comuna

Varias comunas han manifestado falta de stock en las vacunas de Covid-19, especialmente del laboratorio Pfizer. Pero en Peñalolén esta situación también correría para las demás tipo de vacunas.

Según indicó Andrés Angulo, director de Cesfam de Peñalolén, al matinal “Contigo en La Mañana” “hace poco más de dos semanas que venimos teniendo problema con la distribución de las vacunas, estamos recibiendo muy poquitas dosis”.

“Finalmente, ayer nos dijeron que no había distribución de vacunas para hoy, por lo que hoy ya no tenemos vacuna. Y no solamente de Pfizer, sino que Sinovac y AstraZeneca también están con dificutades en la distribución“, detalló.

“Hoy en día en Peñalolén no tenemos ninguna de las vacunas, sin embargo nuestros puntos de vacunación van a mantenerse abiertos para orientar a la gente”, informó Angulo.

Cabe señalar que el Ministerio de Salud señaló que hoy llegaría un nuevo cargamento de Pfizer con más de 207 mil dosis y la próxima semana llegaría otro con cerca de 300 mil.

Además, se sumará la semana próxima la llegada de 1.000.000 de vacunas Sinovac y más de 204.000 dosis de AstraZeneca.