Gobernador Díaz enfatiza su rol de defender a víctimas de violencia en la Provincia de Arauco: “Este tema ya no da para más”

Esta mañana acudieron donde el Gobernador Regional del Biobío, Rodrigo Díaz Wörner, la Federación del Transporte y Trabajadores Forestales de la Provincia de Arauco y una víctima directa del atentado perpetrado este jueves en Curanilahue, para compartirles sus preocupaciones debido a la violencia que vulnera la seguridad y perjudica al empleo.

“He escuchado el relato de la persona que fue víctima. Es realmente conmovedor saber cómo fue insultado, cómo fue tratado bruscamente, cómo fueron encañonados, llevados a un contenedor, donde se les amenazó ser quemados. También es impresionante saber de boca de los dirigentes cómo esta acción violenta y condenable tuvo lugar por más de una hora, donde se actuó con total impunidad. Y resulta frustrante saber cómo se ha ido empeorando la situación año tras año y saber que el Estado de Chile, sus poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial no han sido capaces de abordar las temáticas de fondo en que consiste este problema que ha llevado, incluso, a algunos a decir que estamos en una guerra”, manifestó Díaz.

A lo anterior, el Gobernador Regional agregó: “Nosotros tenemos que solucionar un problema del pueblo mapuche y avanzar en su reconocimiento constitucional y en una serie de medidas largamente definidas, en las cuales hay tierras, mayor determinación y representatividad política. Y, a la vez, tenemos que compatibilizar una necesidad que tenemos en la Región del Biobío, porque yo he escuchado algunas voces que hablan de que desaparezca el mundo forestal; bueno, acá en el Biobío hay 100 mil personas que trabajan directa o indirectamente en el mundo forestal, los puertos, la gente de los hoteles, muchos del comercio del Biobío también trabajan para el mundo forestal”.

Por eso, y en ese sentido, Rodrigo Díaz enfatizó: “No hay que hablar de consignas, sino de personas y de vidas humanas que hoy día están siendo afectadas y donde yo no veo una acción del Estado orientada a esto. Soy un convencido que hay que avanzar en muchas medidas, partiendo por el reconocimiento a todos los pueblos originarios, que somos un país de muchas naciones. Pero también estoy convencido que en democracia y en paz se resuelven los problemas. Y que necesitamos acelerar esto”.

“Representar y defender los intereses y la vida de las personas”

Esta semana, Díaz viajó a Santiago a reunirse con la Asociación Nacional de Gobernadores/as Regionales, donde sostuvo encuentros con el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, y la Mesa Directiva de la Convención Constitucional, encabezada por Elisa Loncon y Jaime Bassa.

“A la salida tuve la oportunidad de conversar con los gobernadores de la Araucanía, de Los Lagos, y telefónicamente lo hice con el gobernador de la Región de Los Ríos. Y en conjunto vamos a intentar, desde nuestra perspectiva que es representar y defender los intereses y la vida de las personas que viven en nuestras regiones, de emplazar al Estado de Chile, a sus tres poderes, para decirles que este tema ya no da para más. La gente está realmente sufriendo y sin tener la solución ni el poder para resolverlo, sí tenemos la representación y el deber de defender a las personas que viven en nuestras regiones y lo vamos a hacer”, aseguró.

Parlamentar

Por lo anterior, es que el Gobernador del Biobío especificó que “el primer paso es parlamentar con todas las y los actores que tienen vida dentro del territorio. Conversaremos con todos/as aquellos/as que quieran hacerlo, sin condiciones. Quizá el único objetivo que debiéramos esperar es que la mayoría de la gente que está viviendo en ese territorio pueda seguir viviendo en ese territorio”.

“Yo no creo en las limpiezas étnicas, no creo en la violencia como forma de acción política, pero tampoco creo que uno tenga que aplicar la misma receta. La verdad es que a mí me da pena aquellas personas que dicen que vamos a resolver esto solo aplicando mayor fuerza. La verdad es que la forma de aplicar la fuerza no resultó, fracasó. Por lo tanto, hay que hacer cosas distintas. Parlamentar en serio no se ha hecho nunca. Y en unos años más vamos a estar en el bicentenario del Parlamento de Tapihue. Ese es el desafío: parlamentar. Para que la gente de buena voluntad, la gente que es mayoritaria que quiere vivir tranquila pueda hacerlo”, concluyó Díaz.