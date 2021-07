Colegio de Profesores y retorno a clases: “Un 90% de los colegios no vuelve a abrir con la normalidad que se quiere”

Este domingo el Colegio de Profesores hizo un “catastro” para verificar la situación de los colegios en la Región Metropolitana, luego de que en el nuevo Plan Paso a Paso el Gobierno definiera la reapertura de los colegios y la vuelta a clases presenciales desde la fase de Cuarentena.

El presidente del gremio, Mario Aguilar, indicó que “mañana se reinician las clases, terminado el periodo de vacaciones de invierno. Pero la gran mayoría no vuelve a las clases presenciales, porque han comprendido que es una decisión de alto riesgo, es una condición de normalidad que no existe y no están preparados”.

“Hay protocolos que, a nuestro entender, no tienen. (…) El protocolo, imperfecto e insuficiente, la mayoría no está en condiciones de cumplirlo”, acusó Aguilar.

“Quiero señalar que los profesores queremos volver a las clases presenciales. Sin duda nadie quiere mantener la anormalidad. Queremos volver a los colegios atender a nuestros estudiantes y conectar con ellos, queremos compartir con nuestros colegas, todo lo que no hemos podido hacer, pero con los debidos resguardos”, aclaró.

En detalle, “del total de 52 comunas en la RM, 33 no vuelven a clases presenciales. 13 tendrán un retorno parcial o diferido. Solo 3 retoman las clases presenciales plenas. 63,4% de los sostenedores municipales definieron que no vuelven a la presencialidad, 25% va retornar parcialmente, y un 5,8% retomará las clases presenciales”.

“Esto se traduce en que un 90% de los colegios no vuelve a abrir con la normalidad que se quiere”, dijo el dirigente del Colegio de Profesores.

Además, mencionó que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes no han sido vacunados aún.

A eso, se suma la falta de un plan respecto al uso de transporte público, según acusó.

Sin embargo, la ministra de Transportes Gloria Hutt ha anunciado que la mañana del lunes estará junto al subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez y la jefa de Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, general Marcela González, monitoreando la situación en las calles de la Región Metropolitana a propósito del regreso a clases presenciales y en la segunda semana en que la capital se encuentra en fase 3 del Plan Paso a Paso.

“Si alguien muere, el Mineduc se va lavar las manos diciendo que eso es responsabilidad del sostenedor respectivo.(…) Las clases deberían retomarse en Fase 4 -como establecía el Plan Paso a Paso anteriormente- y exigimos un plan respecto al transporte público, con horario especial para estudiantes para que no vayan hacinados en la hora punta”, solicitó Aguilar.

Por último, dijo que “es una irresponsabilidad muy grande del ministro el forzar y amenazar con sanciones y castigos, a los colegios que no abran. (…) Es mejor es cuidadosos antes que audaces, por eso queremos ir con cuidado a pesar de que queremos también volver a clases”.