“Es difícil que no sociabilicen tocándose o abrazándose”: Apoderadas manifiestan sus temores ante retorno a clases presenciales 

Un grupo de apoderadas manifestó que teme por el bienestar de sus hijos ante el inminente retorno a clases presenciales tras el receso de “vacaciones de invierno”. Según indicó a Meganoticias, su miedo es que los niños y adolescentes se contagien de Covid-19 en las aulas.

Es necesario recordar que este lunes colegios y jardines infantiles podrán funcionar presencialmente independiente de la Fase en el Plan Paso a Paso que se encuentre la comuna. Pese a lo anterior, las localidades que se encuentren en Cuarentena deberán solicitar un permiso especial al Mineduc para la apertura.

Por lo anterior el noticiero de Mega abordó la problemática junto al periodista Rodrigo Sepúlveda, quien escuchó los descargos de tres apoderadas.

“Mi miedo es que se contagien, es difícil que no sociabilicen tocándose o abrazándose. Un mensaje al ministro de Educación es que no retornen a clases”, señaló una madre.

A lo anterior agregó: “La verdad es que mi opinión es que no deberían volver a clases, es un estrés adicional a la pandemia. No deberían volver y yo no la voy a mandar”.

Por otra parte, otra madre de un niña que cursa 1° básico indicó: “Uno tiene que ser el apoyo de mamá y profesora, es importante enfocarse en la salud mental de los niños. Tengo la desconfianza aún para enviarlas de manera presencial (…) No me siento capaz para mandarla aún“.

Finalmente, otra apoderada se mostró a favor de la medida e indicó que el retorno presencial es necesario por la salud mental de los escolares: “Online no es como estar en el colegio. Yo voy a mandar a mi nieta, es mi decisión porque no pueden estar todo un año encerrada en la casa”, dijo.