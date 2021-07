Alcalde Rodolfo Carter: “Estamos con un quiebre muy importante de vacunas”

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, afirmó que el problema en el stock de vacunas contra el Covid-19 persisten durante este lunes.

“Hemos tenido un despertar medio complicado, porque estamos con un quiebre muy importante de vacunas, tanto Pfizer como las alternativas que hay para combatir el Covid”, dijo en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura.

“Estamos manejando hoy día el descontento de los ciudadanos en el (estadio) Bicentenario, que se está repitiendo en todo el país”, señaló la autoridad comunal.

Ya la semana pasada varias comunas cerraron sus centros de vacunación, acusando falta de dosis, especialmente de Pfizer, aunque el ministro de Salud, Enrique Paris, señaló que era “insólito” que esto sucediera, porque de las demás vacunas sí había disponibilidad.

“Lamentablemente, el gobierno se ha demorado mucho en reconocer un hecho que no es ni siquiera su culpa: hay un problema de escasez a nivel global de vacunas. El drama es que yo no sé qué mentalidad ganadora hay en algunas autoridades de tapar el sol con un dedo y exponer a la gente de hacer la fila, que la gente se indigne y, al final, funcionarios municipales terminan recibiendo reclamos no de las mejores formas de los ciudadanos que han estado de las 05:00 horas haciendo fila, para al final encontrarse que no hay vacunas”, criticó el alcalde.

Sobre la cantidad de Sinovac y AstraZeneca, Carter dijo que hay “muy pocas”. Si un día pueden llegar hasta inocular a 8 mil personas, hasta las 8:00 horas solo tenían 530 vacunas.

“Lo único que uno espera es que nos anticipen qué va a pasar el día siguiente, y no que la gente llegue a esperar y tengamos estas situaciones casi de orden público, en que tuve que salir yo a hablar con los ciudadanos para decirles que de verdad no les estamos ocultando información, ‘no tenemos"”, lamentó.

Por último, dijo que “yo no quiero desmentir al ministro Paris” en cuanto a la cantidad que hay de vacunas, “pero no es efectivo que no hay problemas, salvo que estemos todos locos, desde el alcalde hasta el último funcionario que está en este estadio. Tenemos conciencia que no tenemos las vacunas calculadas para este día“.

