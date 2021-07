Alcaldesas de Chile se organizan para trabajar de forma urgente en temas de equidad de género

Buscar y asegurar la equidad entre mujeres y hombres en los espacios públicos y privados, reconocimiento y co -responsabilidad en las tareas domésticas y de cuidados, además de participación laboral, salarios, educación y salud, fueron conceptos claves de la jornada de trabajo denominada “Alcaldesas y gobernadoras por la equidad de género”. El encuentro permitió a las ediles de todas las regiones del país, conocer los desafíos y experiencias exitosas a nivel local en violencia de género, equidad entre hombres y mujeres, desarrollo urbano con perspectiva de género, además de la tan anhelada representación paritaria en la reciente Convención Constitucional.

La alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao -impulsora de la actividad- afirmó que “hoy estamos en un contexto único e histórico, donde se reescriben las bases de la democracia con paridad, y donde es más necesario y urgente hablar sobre lo que ocurre a nivel de cada comuna y territorio con sus diversidades y particularidades”. “Estamos hablando sobre cómo incorporar a las mujeres en la toma de decisiones locales y cómo adoptar medidas conducentes a la reducción de las grandes brechas que aún permanecen en nuestra sociedad, mediante políticas públicas locales que aporten a reconfigurar la desigual repartición del poder entre hombres y mujeres, eliminar la reproducción de estereotipos y de toda discriminación y violencia sufrida por el hecho de ser mujer”.

El espacio colaborativo, también contó con la presencia de Teresa Valdés, coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, quién expuso sobre la necesidad de incorporar el enfoque de género en las políticas públicas considerando la gestión local. “Hoy esta problemática es interseccional que va en muchas direcciones, sin duda una de ellas es el género, pero también está presente la etnia, lugar de residencia y discapacidad. La primordial es reconocer que durante años ha existido una sumisión y subordinación de la mujer en todos los ámbitos de las sociedad” explico la socióloga.

Respecto de incorporar elementos básicos y desafíos para lograr un enfoque de género a nivel local, las alcaldesas coincidieron en que es fundamental la integración, transversalidad el enfoque, capacitación de funcionarios, mayor presupuestos, incorporación de la sociedad civil, alianzas intersectoriales, diagnósticos locales y una evaluación permanente.

“Aquí no hay igualdad, tenemos programas de SERNAMEG que no se ajustan a la necesidad local y por ello tenemos que reemplazar ese servicio enfocado a otro que llegue a un público objetivo distinto y que nos permite un mejor uso de los recursos”, señaló la alcaldesa de Parral, Paula Retamal, quien además agregó que las políticas públicas del gobierno no se ajustan a la realidad local.

En tanto la jefa comunal de María Pinto, Jessica Mualim, dijo que “tenemos problemas de transporte o traslado que sufren muchas mujeres que trabajan en el comercio. A veces no son aceptadas con sus coches o cajas en los buses interprovinciales y eso hay que cambiarlo”, explicó.

Al finalizar la jornada, las ediles acordaron co-crear un decálogo que permita trabajar juntas esta materia y desarrollar un sistema para compartir las buenas prácticas existentes en las diferentes comunas en materia de educación, violencia intrafamiliar, empleo, entre otras.