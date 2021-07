Carabineros detuvo a clientes y administradores de café con piernas por no cumplir las medidas sanitarias

Durante la tarde del pasado lunes, Carabineros detuvo a siete personas, dos administrativos y seis trabajadoras de un local de café con piernas en una galería de la calle Merced en Santiago Centro.

A pesar que se produjo la modificación en el Plan Paso a Paso, los uniformados realizaron una fiscalización de rutina para ver si se cumplían las medidas sanitarias.

Sin embargo, el “Café Paraíso”, no la tenía ya que encontró un grupo de 15 personas en total entre trabajadores y clientes, que no respetaban las medidas sanitarias y no ocupaban mascarillas ni, respetaban el distanciamiento social.

Cabe señalar que las personas detenidas fueron llevadas hasta la comisaría, luego de haber violado el artículo 318 del código penal.