Según IPSOS, el 69% de los chilenos está de acuerdo que vacunados tengan más libertades

La consultora internacional Ipsos publicó su última versión de su informe “Coronavirus en Chile”, en el cual se muestran las opiniones de los ciudadanos respecto al avance de la pandemia en Chile. Esta medición indagó las respuestas de 600 personas adultas pertenecientes a todas las regiones del país.

Según el estudio, un 90% de las personas que han recibido las dos dosis de la vacuna, sí estarían dispuestos a recibir una hipotética tercera dosis en caso de ser necesario, un 7% declara no estar seguro y solo un 3% dice no tener la intención de hacerlo.

La encuesta muestra que las personas que no se han vacunado declaran que ha sido por diversos motivos, entre ellos: temor a la vacuna y sus consecuencias (25%), la información negativa que circula en redes sociales (24%), falta de tiempo 20% y falta de interés (17%). En cambio aquellos que ya se vacunaron creen que los motivos por lo que la gente no está abierta a recibir una dosis es por el temor a la vacuna y sus consecuencias (29%), información negativa que circula en redes sociales (28%), negligencia (18%) y un 17% cree que no lo hacen únicamente por falta de interés.

En relación a los beneficios que entrega el pase de movilidad, un 69% está de acuerdo que las personas con esquema de vacunación completo tengan más libertades en comparación con aquellos que no tengan las dos dosis, mientras que un 26% se mostró en desacuerdo y solo un 5% responde no saber.

Agencia Uno