Las diferencias entre el Gobierno e integrantes de la Convención por presupuesto y condiciones

El subsecretario Máximo Pavez difundió un video donde explica que está a disposición el Palacio Pereira para el desarrollo de la Convención Constitucional, luego de las críticas de constituyentes y la propia presidenta del órgano, Elisa Loncón, que aseguran que no están las condiciones dadas para el funcionamiento óptimo.

Pavez recordó que el edificio fue restaurado por el Ministerio de las Culturas y este a su vez lo cedió para ser utilizado en la redacción de la nueva carta magna. “Está a disposición de todos los convencionales, salas de reuniones, comedor de exteriores, interiores; amplias cocinas, la posibilidad de que existan refrigeradores, microondas para poder funcionar y calentar almuerzo” detalló.

El martes, Loncon, aseguró que “no están dadas las condiciones estructurales para avanzar con mayor facilidad y tampoco fueron dadas las condiciones funcionales para que, desde el primer día, hubiéramos empezado sin tener que resolver cosas domésticas que nos han tomado mucho tiempo”.

A las críticas se sumaron otros convencionales como Beatriz Sánchez y Jennifer Mella, quienes destacaron que la infraestructura no es la esperada y, además, hicieron reparos por los señalamientos desde el Gobierno que informó que solo quedaban $34 millones de presupuesto para la CC que hasta el momento habría consumido 2.600 millones en 20 días desde su instalación.

“Lo que quedó para gastar después de que asumiéramos fue un valor de 34 millones de pesos, eso lo vio la comisión de Administración y Presupuesto y nos contaron nuestros propios compañeros y compañeras que están en esa comisión. Entonces, decir que se está gastando mal y apresuradamente acá, cuando esas decisiones se tomaron antes que asumiéramos, creo que es un poquito, por decirlo elegante, antojadizo”, cuestionó Sánchez.

Al respecto, y luego de su intervención en la subcomisión de Presupuesto y Administración Interior, la secretaria ejecutiva de la Convención Constitucional, Catalina Parot, afirmó que se ha hecho todo el esfuerzo y toda la implementación de tecnología e infraestructura para poder trabajar. “Nosotros como gobierno nos hemos preocupado desde el primer minuto que todos los convencionales puedan estar acá”, destacó.

Respecto de las denuncias hechas sobre dineros gastados en la Convención, que supuestamente no habrían sido informados, Parot prefirió no dar detalles. Sin embargo, garantizó: “Los contrato que yo he revisado, están perfectamente bien hechos. La gran mayoría de ellos son por licitación pública, hay muchos que ya han pasado por toma de razón de Contraloría, todos se han hecho en conformidad a la ley”.

Finalmente, desde el Gobierno solicitan que “la mesa que acoja nuestra propuesta de tener una instancia de coordinación permanente, tal cual como lo hemos ofrecido”.

Agencia Uno