Ministro Delgado sostiene que hay más de 50 carabineros heridos en la Macrozona Sur: “Es fundamental que el Estado esté presente en esos territorios”

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, abordó los hechos de violencia registrados en la Macrozona Sur, puntualizando en el rol que debe tener el Estado en este tipo de hechos.

“En momentos en donde la violencia, en momentos en donde las bandas criminales quieren ganarle territorio al Estado, es fundamental que el Estado esté más presente que nunca justamente en esos territorios“, declaró el ministro.

En este sentido, aseguró que no hay que “darle espacios al terrorismo, no darle espacios a la violencia, no darle espacio al uso de armas es fundamental y todos los poderes del Estado debe estar justamente alineado con esta estrategia: estar presentes en los territorios, hacer el trabajo que la gente espera de nosotros“.

Sobre este último punto, el secretario de Estado informó que “justamente durante lo que va de este año 2021, ya tenemos más de 50 carabineros heridos y la mitad de ellos heridos de bala, justamente en la Macrozona Sur”.

Por este motivo, afirmó que “el compromiso de las policías sigue tan vigente como siempre y con el compromiso que tienen que cuidar justamente a todos quieres quieren trabajar para poder salir adelante, personas que trabajan, es su esfuerzo, personas que emprenden y también por supuesto las personas que trabajan en otros poderes de Estado, como puede ser también el Poder Judicial“.

“La invitación es a que estemos en los territorios, la invitación es que estemos siempre presente haciendo el trabajo que la gente espera nosotros”, finalizó.