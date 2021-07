Reactivan testeos preventivos de Covid-19 en cercanías de colegios

Durante esta y las próximas semanas, móviles de Búsqueda Activa de Casos (BAC) de las Seremis de Salud se instalarán en las inmediaciones de los colegios para reforzar el testeo en las comunidades escolares y detectar posibles casos de COVID-19.

Esto incluye, además de los alumnos, a padres, apoderados, conductores de transporte escolar, kioskeros, etc.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, llegó junto a su par de Educación, Jorge Poblete, a la comuna de Las Condes, donde en compañía de la alcaldesa Daniela Peñaloza, entregaron detalles de la estrategia que se activa debido a la vuelta a clases luego de las vacaciones de invierno.

La BAC es una iniciativa que se enmarca dentro de la estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento y del protocolo de Vigilancia Epidemiológica en los colegios, la que permite pesquisar de manera oportuna casos asintomáticos, es decir, personas que no tienen síntomas, pero que poseen el virus por lo que pueden contagiar.

La subsecretaria Daza afirmó que “tenemos que encontrar a aquellos casos positivos que puedan estar cursando la enfermedad y no lo saben. Uno de cada tres casos que encontramos son personas asintomáticas, que no tienen síntomas por lo que no saben que tienen COVID-19”.

Esta iniciativa será replicada en las Seremis de Salud en regiones, donde también ubicarán móviles para acercar el testeo gratuito a la comunidad escolar.