Subsecretario Pavez y críticas de la CC por falta de lugares para comer: “No está funcionando en el desierto de Atacama, está en el centro cívico de Santiago”

El subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, respondió en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura a las críticas de la mesa directiva de la Convención Constitucional (CC) sobre la falta de condiciones para el trabajo diario que existiría en la ex Congreso Nacional, donde ocurren las sesiones.

“Nosotros hemos puesto todo lo que ha sido necesario para que la CC funcione. La CC está funcionando bien en los logístico, desde el punto de vista de los traslados”, afirmó.

En ese sentido, indicó que “mucha gente tiene derecho a tener mirada distinta de la gestión del gobierno, lo que no es admisible es faltar a la verdad”.

Una de las críticas que hizo la presidenta de la CC, Elisa Loncón, fue la falta de comedores para almorzar y que, incluso, hay gente que “ha bajado de peso”.

La respuesta de Pavez fue que el ex Congreso “ha funcionado siempre ahí a nivel de comisiones toda la vida, yo he trabajado toda la vida ahí. Nunca ningún parlamentario se le ha ocurrido siquiera sostener que en el ex Congreso Nacional no están las condiciones para legislar porque no hay lugar para almorzar, para eso está el centro, para eso tenemos un centro cívico, no está funcionando el desierto de Atacama, está funcionando en el centro cívico de Santiago”.

“Previendo eso, celebramos y restauramos como Gobierno un precioso lugar que es el Palacio Pereria, que está a tres cuadras del ex Congreso. Ayer yo tuve que subir las fotos para decirles, en el fondo, que ahí tenemos cocinas nuevas, comedores, cafeterías, salas de reuniones, todo para los Convencionales”, destacó la autoridad.

“Si alguien no quiere ir al Palacio Pereira porque le queda lejos, porque en el fondo lo encuentran feo, helado, yo lo entiendo. Pero señalar que no están las condiciones para que la Convención funcione porque no hay lugar para almorzar, eso me parece que es injusto, eso es faltar a la verdad y roza la mala fe“, insistió.

En cuanto a los gastos, explicó que hasta que no haya un reglamento todo debe ser visado por la presidenta de la instancia y que los montos están determinados por ley.

Por ello, “para cumplir los requerimientos nosotros necesitamos una planificación de gastos, y si nosotros no tenemos eso, estamos obligados a cumplir los requerimientos como vengan”.

En ese contexto, cuando asumió Catalina Parot como secretaria ejecutiva de la CC, pidieron a la mesa tener una reunión semanal para dar cuenta de los gastos, pero “todavía estamos esperando respuesta de eso, eso en el fondo nos da mucha lata”.

“Nosotros queremos que esto funcione bien. Aquí lo que es insultante es cuando alguien dice que no tenemos las condiciones para sesionar, cuando hay convencionales que han dicho que nosotros hemos intentado boicotear la Convención, cuando el vicepresidente Bassa dice que han tenido que han tenido que parar un servicio desde cero. ¡Por favor, aquí se ha trabajado por meses! Todo el personal de la Cámara de Diputados viene de un convenio firmado con el gobierno y la Cámara de Diputados desde enero”, señaló.

