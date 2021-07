Por “incumplir” calendario de vacunación: Salud cursa sumarios sanitarios a 9 municipios de Atacama

La seremi de Salud de Atacama, cursó sumarios sanitarios a 9 municipios de la región tras no cumplir con el calendario de vacunación contra el covid-19 organizado por el Ministerio de Salud.

Según El Diario de Atacama, el incumplimiento es específicamente por personas inoculadas con Pfizer que no estaban en el calendario de vacunación entre el 19 y 25 de julio de este año. De esta forma, los municipios vacunaron a un porcentaje determinado de personas desde los 18 años en adelante, lo que va en contra de la indicación del Minsal.

Con ello se suman a las comunas de la Región de Valparaíso que ya fueron sumariadas. En Atacama se trata de Chañaral (29%), Diego de Almagro (33%), Copiapó (21%), Caldera (15%), Tierra Amarilla (37%), Vallenar (13%), Alto del Carmen (37%), Freirina (27%) y Huasco (23%).

“De acuerdo a la indicación emanada por el Ministerio de Salud sobre analizar los datos de las personas vacunadas y detectar incumplimiento con respecto a la semana recientemente pasada, en que solo debían vacunarse los grupos objetivos, informar que efectivamente se encontraron incumplimientos en todas nuestras comunas, por lo cual se instruyeron los sumarios sanitarios respectivos a cada municipio”, aseguró al medio la seremi de Salud de Atacama, Claudia Valle.

Es así, como a partir de la notificación, cada comuna deberá presentar los respectivos descargos, justificando el incumplimiento en un plazo de cinco días.

En esa línea, Valle explicó que “es importante que todos los actores dentro del proceso de inmunización respeten el calendario” y que “hay que considerar, además, que quienes concurren fuera las fechas establecidas en el calendario de vacunación, produce un impacto en la programación y disponibilidad de las vacunas”.

No obstante, la seremi señaló que “hasta ahora no hemos tenido quiebre de stock en la región, pero lo importante es que, si todos cumplimos, no vamos a tener problemas de reclamos o mayor demanda”.

En Valparaíso ya fueron sumariadas las comunas de Putaendo (34%), Catemu (33%), Petorca (33%), Villa Alemana (33%), Puchuncaví (32,8%), Valparaíso (32,6%), Los Andes (28%), San Antonio (21%) y Cabildo (24%).