Presidente de la Amuch emplaza a Hassler y Orrego por desmanes en Barrio Lastarria: “Ya basta de dobles discursos”

Tras los graves hechos ocurridos en la comuna de Santiago, donde manifestantes destruyeron las estructuras de locales gastronómicos el viernes recién pasado, el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), alcalde Gustavo Alessandri, hizo una fuerte crítica a las declaraciones del Gobernador Regional Metropolitano, Claudio Orrego, y la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler.

“Ya basta de dobles discursos, la izquierda pide indulto para los presos del estallido social, y ahora, sin coherencia alguna, emplazan al gobierno a hacerse cargo del orden público después del desastre ocurrido el día viernes (…) mientras existan sectores que validan la violencia como medida de presión o hacen vista gorda a las consecuencias de estas manifestaciones, los únicos que siguen perdiendo son los emprendedores, el motor de nuestro país. Chile exige coherencia en el discurso y en la acción y me parece impresentable que ahora intenten dejar la pelota en el arco del frente”, señaló Alessandri.

Además, insistió en que los alcaldes tienen la obligación de representar los intereses de la comunidad y que ésta ya ha lo ha dicho en todos los tonos: que no quiere más violencia contra el emprendimiento. “Es la izquierda la que ha intentado amarrar las manos del gobierno con acusaciones constitucionales y llamados a las manifestaciones masivas, por lo tanto, ahora no vale tratar de lavarse las manos. Si de verdad ellos quieren superar este círculo de violencia y ser parte de la solución, necesitamos que se sumen a trabajar en conjunto con el gobierno y no apuntar con el dedo desde la vereda contraria, porque este es un tema que nos afecta a todos y donde ellos también tienen responsabilidad”, sostuvo.

Finalmente, añadió: “Llevamos casi 2 años del estallido social, peleando contra la delincuencia, apoyando a los microempresarios y ahora algunos sectores de la izquierda quieren hacer responsable al gobierno del vandalismo que se ve en las calles. Los invito a trabajar en equipo por el bien de la comunidad y de los chilenos para que salgamos de esta crisis, diciendo nunca más a la violencia y a la delincuencia como método de presión”.