Reabrió la primera discoteque del país durante la pandemia con aforo de 200 personas

Tras casi 17 meses desde que llegó la pandemia del coronavirus al país, reabrió la primera discoteque este sábado 31 de julio.

Se trata del recinto Club K de Punta Arenas el que comenzó a operar con una serie de medidas para evitar contagios y aglomeraciones.

El local tendrá un aforo máximo de 200 personas, donde todos sus asistentes deberán usar mascarillas, abriendo sus puertas a las 19 horas, considerando que el toque de queda en la región de Magallanes comienza a las 00 horas.

Además, habrá dos pistas de baile para evitar aglomeraciones y anfitrionas que estarán velando porque se mantenga la distancia social. Por otra parte, solo se admitirá la presencia de personas mayores de 21 años y exclusivamente a quienes tengan pase de movilidad.

La comuna se encuentra en fase 4 de Apertura Inicial del Plan Paso a Paso, donde las actividades con interacción entre asistentes están permitidas con los siguientes requisitos:

– Aforo: 1 persona cada 6m2 de superficie útil.

– Espacio cerrado: máximo 100 personas y 250 personas, si todos los asistentes tienen Pase de Movilidad. Requiere cumplir el estándar de ventilación.

– Espacio abierto o aire libre: máximo 250 personas y 1.000 personas, si todos los asistentes tienen Pase de Movilidad.

*Se refiere a aquellas convocatorias de un grupo de personas, a la misma hora, en un determinado lugar y que cumple con al menos una de las siguientes características por lo que se considera con interacción:

– No se mantiene una ubicación fija de los asistentes.

– No se mantiene un metro de distancia entre participantes.

– No se usa la mascarilla de forma permanente.

– Se consume de alimentos.

Ejemplos: actividades sociales, ferias laborales, fiestas de matrimonios, categoría de actividades sin interacción entre asistentes pero con consumo de alimentos. Prohibidos en residencias particulares.