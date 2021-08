Renovación Nacional pide al Presidente Piñera extender el IFE hasta diciembre

Renovación Nacional solició al Presidente Sebastián Piñera extender el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) hasta el mes diciembre tras su consejo general.

“No hay alternativa y el Presidente lo tiene super claro también, extiende hasta diciembre o le van a votar a favor el cuarto retiro, de él depende”, dijo el diputado Tomás Fuentes.

“En mi caso personal, si el Presidente de la República no extiende el IFE, no nos deja ninguna otra alternativa. Creo que todos estamos en contra de seguir metiendo la mano en el bolsillo de le ciudadanía, pero tampoco voy a votar a favor de no ayudarlos”, agregó.

El presidente de la colectividad y senador Francisco Chahuán hizo un diagnóstico de la actual situación que enfrenta Chile Vamos.

“No le hemos dado gobernabilidad al país y especialmente los partidos oficialistas tenemos cuota de responsabilidad. Hay que recuperar le confianza y eso solo lo haremos en la medida que acerquemos las tomas de decisiones a las personas”, dijo el parlamentario.

El candidato oficialista, Sebastián Sichel, le envió un mensaje al consejo general de RN solicitando unidad en el bloque.

“Esta elección presidencial es la más importante que tenemos en el siglo XXI, porque están en juego dos proyectos de sociedad: uno, que es el que creemos nosotros, en justicia y libertad; y dos, en el que creen otros, que es un proyecto mucho más centrado en una mirada que desconfía de las personas y que confía ciegamente en el Estado”, dijo el abanderado de centroderecha.

A esto se suma el llamado desde la UDI, donde el diputado Juan Antonio Coloma junto a consejeros regionales, alcaldes y concejales, entregaron una carta al Presidente Sebastián Piñera, aseverando que “sabemos que las cifras de la pandemia han ido mejorando, pero también sabemos que más de un millón de personas han perdido su fuente laboral”.

“Si en septiembre se terminan las ayudas sociales, ese millón de personas tendrá que salir con desesperación a buscar trabajo”, complementó.