Trabajadores del Colegio Médico acusan “prácticas anti-sindicales” de Izkia Siches y estudian demanda

La directiva del sindicato de trabajadores número 2 del Colegio Médico dio a conocer un comunicado durante este sábado donde rechazan “enérgicamente las políticas anti-sindicales emanadas de quien dirige este organismo” , apuntando a la presidenta del gremio, la doctora Izkia Siches.

Considerando los cambios en términos laborales que han estado supeditados por la pandemia del Covid-19, el comunicado detalla que “lamentamos que las prácticas neoliberales se sobrepongan una vez más contra las fuerzas laborales, aduciendo una crisis económica inexistente”.

Esto, tras el despido de siete trabajadores.

Puntualmente, el comunicado especifica en su segundo párrafo que “en tanto la Asociación Gremial sigue gozando de buena salud financiera, con mayor cantidad de colegiados, según lo señalado por ellos mismos, y siendo, por lo demás, una organización que no ha sufrido detrimento alguno de sus ingresos”.

Cuestionan el actuar de su presidenta Izkia Siches, asegurando que “el despido colectivo de siete trabajadores por necesidades propias de la empresa el día 28 de julio del año en curso, no hace otra cosa que develar el doble discurso de quienes representan la Asociación Gremial y muy particularmente de la doctora Izkia Siches Pastén, quien públicamente ha expresado la necesidad que el empresariado mantenga la fuerza laboral en tiempos tan difíciles”.

Por lo mismo, solicitan a la presidenta del Colegio Médico a “actuar en consecuencia, y abandonar discursos demagógicos con una retórica que la hace aparecer, oportunistamente, como defensora de la gran mayoría, de los trabajadores, y de los necesarios cambios para conseguir justicia social, mientras tanto en su propia organización gremial se llevan a cabo este tipo de injusticias y prácticas contravenidas con los intereses de sus propios trabajadores”.

Finalmente, el documento se refiere a las malas prácticas detallando que “buscan atomizar las organizaciones sindicales, so pretexto de estado financiero deficiente, consiguiendo con ello desmejorar los beneficios conseguidos mediante contrato colectivo entre las partes”.

En conversación con Emol, la presidenta del Sindicato N°2, Judith Barrales, afirmó que presentarán una demanda.

“Por la cantidad de funcionarios que tenemos, una paralización no les afectaría nada. Lo que vamos a hacer es una demanda por los despidos, porque no puede ser que digan que son necesidades de la empresa y no tienen problemas económicos. Siches llama al empresariado a cuidar a sus trabajadores y acá no los cuidan”, acusó Barrales.