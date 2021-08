Alcalde de Maipú reconoce despidos de funcionarios por falta de recursos

Funcionarios de la Municipalidad de Maipú denunciaron despidos masivos tras la llegada de Tomás Vodanovic a la alcaldía, los cuales fueron reconocidos por la misma autoridad.

En entrevista con “Bienvenidos” de Canal 13, el alcalde señaló que “esta es una situación difícil y dolorosa por todos y todas”.

“Tenemos una situación presupuestaria en el municipio que nos amarra y nos obliga. Hoy día tenemos un déficit estimado, a la espera de la auditoría que fue aprobada por el consejo, de 34 mil millones de pesos”, señaló.

A ello, explicó que “aquí hay una realidad del municipio de Maipú que es un municipio que gasta en contrato a honorario 30 mil millones al año”.

En ese sentido, dijo que esas cifras “en el contrato de honorarios son insostenibles para el presupuesto municipal de Maipú”.

“Uno cuando administra tiene que ser responsable y administra en base lo que tiene y no en base de lo que no tiene”, dijo. “Hoy día nos toca tomar decisiones difíciles, dolorosas, por cierto. Tenemos programas que son beneficios para la comunidad y que lamentablemente no pueden seguir“, reconoció.