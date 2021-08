Juzgado espera el desafuero de Hugo Gutiérrez para continuar causa por amenazas contra la Armada

El Juzgado de Garantía de Iquique decretó el sobreseimiento temporal de la causa por amenazas contra funcionarios de la Armada por parte del convencional Hugo Gutiérrez (PC).

Según consignó La Tercera, este lunes se realizó un procedimiento de simplificado contra el exdiputado por los hechos que remontan a agosto del 2020, cuando Gutiérrez se negó a una fiscalización de control sanitario, argumentando que él era una autoridad.

Durante la audiencia, se aceptó la solicitud de inhabilidad de dos jueces por “falta de imparcialidad” y luego se pidió el sobreseimiento definitivo de Gutiérrez, apuntando al fuero que tiene como integrante de la Convención Constitucional.

“El tribunal no va a acoger la solicitud de sobreseimiento porque entiende que no existe un hecho sobreviniente que extinga la responsabilidad penal, pero sí existe y se pone al tanto un requisito de procesabilidad previo que constituye el desafuero”, señaló la jueza.

“Por lo tanto, no se va a declarar el sobreseimiento definitivo, pero el tribunal del Juzgado de Garantía de Iquique no podrá seguir conociendo la causa mientras no se cumpla ese requisito ante el tribunal de alzada, que es la Corte de Apelaciones de esta ciudad”, explicó la jueza.