Ministro Paris: “Estoy bastante agotado, me duelen a veces las críticas de la gente”

El ministro de Salud, Enrique Paris, se sinceró con respecto a las críticas que ha recibido sobre su gestión en el Gobierno, asegurando que se siente bastante “agotado”.

En entrevista con “De Caso en Caso” de Agricultura, el secretario de Estado sostuvo a la conductora que “nosotros no habíamos hablado desde que yo trabajaba en el directorio de una clínica nombrado por los médicos -también eso lo sacó en cara (el diputado Miguel) Crispi, pero fueron los médicos quienes me eligieron a votación popular para representarlos”, dijo, aludiendo a su interpelación.

En este sentido, aseguró que desde ese momento “mi vida ha cambiado mucho, estoy bastante agotado, me duelen a veces las críticas de la gente, a lo mejor piensan que no, que tengo cuero de elefante, pero no es así, no puedo leer los comentarios a veces en la prensa“.

Tras esto, Eli reaccionó y aseguró que “mejor, ¿para qué lo vas a hacer?”, lo que causó la respuesta de Paris, quien indicó que “sí, porque me hacen mal, pero bueno, hay gente que a lo mejor disfruta con eso, goza con eso, atacando, pero yo me sorprendí igual que tú, ¿cómo me van a interpelar porque entró la cepa Delta en Chile?”, cuestionó.

“Yo le dije (a Crispi en la interpelación que) hay más de 100 países que tienen la cepa Delta, entonces habría que interpelar a todos los ministros de Salud de esos 100 países y más”, declaró.