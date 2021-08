Presidente de la SNA y violencia en la macrozona sur: “Los políticos son los primeros que deben ponerse las pilas y parar esto”

La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), junto a 32 gremios agrícolas, emitieron el viernes una declaración para apoyar la resolución de la Corte Suprema que otorga protección policial a los tribunales de Cañete.

“Sabemos lo complicado que es que tengan que tomar este tipo de medidas porque se sienten amenazados, y eso fue justamente la declaración pública apoyando esas medidas, pero también haciéndoles ver que exactamente lo que les está pasando es lo que llevamos 20 años en la macrozona La Araucanúa sufriendo los agricultores, productores de distintas cosas, toda a gente que vive allá“, dijo el presidente de la SNA, Cristián Allendes, en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura.

En ese contexto, dijo que “el diagnóstico está. Todos los jueces, fiscales y especialmente todo los agricultores que viven todos los días este problema lo tienen claro. Y el problema es que no se está haciendo lo que se debe hacer y eso es no respetar el Estado de Derecho”.

Frente a ello, el dirigente gremial indicó que los jueces deben cumplir con su deber y que “ahora no cumplen con su deber y a ellos mismos los están amenazando”.

“Nosotros lamentamos lo que les está pasando, pero a la vez tienen que ponerse más firme aún, porque esto no es que esté toda la macrozona sur en esto. Hay un grupo de cien personas que son los que tienen que pescar, investigar y encontrarles el delito que ya todos los sabemos: narcotráfico, posesión de armas, asaltos. Todas las semanas no queman diez camiones”, afirmó.

Declaración de Elisa Loncon

Consultado por los dichos de la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, quien dijo que “no tengo el estándar de Mandela para pedir que bajen las armas” en La Araucanía, Allendes señaló que “yo encuentro realmente penosa la declaración”.

“Es una pésima señal. Cómo los políticos y especialmente la presidenta de los constituyentes, descendiente de allá, sabiendo los problemas de allá, cómo no pueden hacer aun declaración diciendo depongan las armas, sentémonos a conversar, busquemos los problemas que tienen La Araucanía, busquemos los problemas que tiene el pueblo Mapuche, solucionémoslo. Lo primero que tenemos que hacer es decir bajen la batalla armada que tienen y conversémoslo“, propuso.

“Es lo mismo lo que le pasa a la mayoría de los políticos, que por distintos temas, ahora más con temas eleccionarios, no hacen declaraciones fuertes donde de una vez deberían decir ‘esto hay que pararlo"”, cuestionó.

“Hoy día la mayoría de los políticos le echan la culpa al gobierno actual, yo le puedo apostar que en seis meses más, un poco más, cuando esté el próximo gobierno va a pasar exactamente lo mismo, porque no tienen la voluntad de apoyar el gobierno de turno“, dijo.

Un problema político

“Los políticos son los primeros que deben ponerse las pilas y parar esto, porque no apoyan a ningún gobierno, y eso viene pasando en todos los últimos gobiernos”, dijo el presidente de la SNA con respecto a la violencia en la macrozona sur,

“Los jueces no se sienten apoyado por los políticos ni por el gobierno, porque al final los políticos son los que hoy día dependen de ellos. Cuántas leyes tenemos en el Congreso paradas, que no las apoyan. Esto es una vergüenza. No apoyan cosas que son clarísimas, leyes que tienen que ver con la usurpación de tierra, contra el robo de madera, cosas que están ahí y no las tramitan”, criticó.

“Esto es una decisión política, especialmente del Parlamento. Si uno va hablar con autoridades del gobierno, ministro del Interior, incluso a lo mejor el Presidente de la República, dicen que aquí el problema está que los parlamentarios no aprueban las leyes, por lo tanto los jueces no pueden aplicar todo lo que deben aplicar”, agregó.

En ese mimos sentido, apuntó que “los políticos no están dando el ancho para lo que fueron elegidos, y ahora tenemos elecciones, yo creo que es momento de llamar a la ciudadanía, especialmente de La Araucanía, para que elijan a la gente que va a apoyar volver a la paz, al trabajo y volver a la tranquilidad”.

