Sacerdote sufrió robo de vehículo y disparo de perdigones en Tirúa

El sacerdote Juan Fuenzalida sufrió durante la tarde de este domingo el robo de su vehículo, además de ser atacado, en la comuna de Tirúa, en la Región del Biobío.

El hecho se produjo en el sector de Curaquidico, en donde hubo un bloqueo de ruta. Allí, personas obligaron al sacerdote a bajar del auto y le habrían disparado con perdigones.

El general de Carabineros, Juan Pablo Caneo, jefe de la Octava Zona Biobío, indicó que sujetos “botaron árboles de tal forma de obligar a los vehículos a detenerse y robarlos y, muchas veces, robaban las pertenencias. Eso es un robo con violencia y, dentro de estas, se detuvo un jeep y se bajó un individuo, al que le quitaron el vehículo y fue agredido con impactos de escopeta”.

“Posterior al hecho concurrió personal de control de orden público y hubo un enfrentamiento. Algunos vehículos resultaron con daños por munición única y munición múltiple. No resultando ningún lesionado y no pudiendo detener o identificar a los autores del hecho”, agregó Caneo.

Según T13, Fuenzalida fue dado de alta tras ser trasladado al Hospital de Concepción y se fue por sus propios medios.