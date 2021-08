Alcaldesa Irací Hassler se reunió con vecinos y locatarios del Barrio Lastarria

Luego de los disturbios ocurridos el viernes pasado en el Barrio Lastarria, y tras una primera visita el sábado al sector, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, encabezó este martes una nueva reunión con locatarios y vecinos de esta zona turística y cultural de la comuna.

En el encuentro realizado en el Palacio Consistorial, donde también asistió la directora de Fiscalización, la subdirectora de Desarrollo Económico Local y directora de Seguridad del municipio, se estableció una mesa de trabajo con el objetivo de impulsar el cuidado del barrio.

“Quienes queremos y amamos el barrio Lastarria, Bellas Artes y Parque Forestal, tenemos una mirada común, por tanto nos disponemos a trabajar en conjunto. En ese sentido, hoy iniciamos una mesa de trabajo que cuenta con la participación de los actores que estuvieron hoy y que también va a convocar a artesanos y artesanas y otras organizaciones del barrio”, expresó la alcaldesa.

Tras la cita, y en base a lo acordado con las y los asistentes, desde el municipio de Santiago se solicitó una reunión con el Ministerio del Interior, con el objetivo de establecer una coordinación para una mejor protección de los barrios.

“Hemos solicitado una reunión al ministro Rodrigo Delgado, para poder establecer un diálogo y avanzar en este sentido, a propósito del rol que les compete en el orden público, y también de la preocupación que tenemos, desde el municipio, vecinos, vecinas y locatarios, por contar con un mayor resguardo de nuestro barrio; barrio que es, a su vez, un lugar patrimonial y zona típica. Por tanto, esperamos lograr una coordinación que evite trasladar el conflicto hacia el barrio Lastarria”, señaló la jefa comunal.

Junto a lo anterior, la alcaldesa abordó el plan de impulsar económicamente el barrio y sus diversos atractivos.

Hassler explicó que “hemos decidido, también, trabajar en un plan de desarrollo económico local que involucra particularmente a este barrio, así como también a otros barrios de la comuna, que son barrios residenciales, comerciales y turísticos, como es el caso del barrio Lastarria”.

“Para eso, vamos a buscar fondos en conjunto, entre otros elementos que nos parecen importantes para, dentro de ello, dar mayor dignidad a los trabajadores y trabajadoras de la vía pública. En eso, valoro la iniciativa que han tenido los locatarios para aportar con un mobiliario que esté en mejores condiciones y que dé un mayor realce a nuestro barrio”, agregó la alcaldesa.

En tanto, Alfonso Molina, presidente de los empresarios y emprendedores del Barrio Lastarria, calificó la reunión como “muy positiva”.

“La visión de la alcaldesa respecto a los sucedido y cómo quiere el desarrollo de los barrios, no solo para Lastarria, si no que en general para el centro de Santiago y la Zona Cero, me deja muy optimista, sobre todo por la energía y las ganas que tiene de hacer un Santiago mejor, mucho más comunitario, integrado y transversal”, sostuvo el dirigente.

Molina valoró que la alcaldesa tenga “ideas de mucha esperanza” e invitó a “trabajar de forma conjunta para lograr desarrollar y reconstruir los barrios que estaban aquejados hace tanto tiempo”.

Agencia Uno