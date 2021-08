Pleno de la Convención Constitucional aprueba reglamento del comité de Ética

Durante esta jornada, el pleno de la Convención Constitucional aprobó el reglamento provisional de la Comisión de Ética y el texto que buscará regular al comité asesor externo de asignaciones.

En cuanto al primer punto, el reglamento fue respaldado por la mayoría de los sectores, menos por la integrante de la Convención María Rivera -perteneciente a la Lista del Pueblo- quien rechazó la iniciativa.

Durante el debate, los miembros de la CC manifestaron sus ideas con respecto a regular la conducta de los convencionales y mejorar el trato entre ellos. No obstante, Teresa Marinovic -representante del distrito 10- criticó de manera categórica a Elisa Loncón, presidenta de la entidad, por no pronunciarse con respecto a los hechos de violencia en las regiones del sur.

Tras esto, Rossana Vidal (IND) llamó a cuidar los términos que se utilizan para debatir: “De pronto no actuamos de manera tan educada, y yo creo que eso está vinculado con el buen trato. Lo digo con mucho respeto a la mesa, hay momentos para cada cosa y hay cosas que hay que abordarlas en el momento, sino pierden sentido. No está bien, no sé si hay dificultad para que una convencional se exprese porque otros convencionales piensan distinto”, dijo.

A esto añadió que “por muy distinto que ella piense, hay que respetar su momento. No obstante, no es necesario gritar cuando uno está frente a un micrófono, porque si se escucha. No es necesario plantearse tan duramente para hablar de cosas tan profundas como el sentimiento que tuve al escuchar tal o cual declaración”.

Finalmente, María Elisa Quinteros (IND), quien se desempeña como coordinadora de la comisión de Ética, instó a respaldar la propuesta, ya que “es un consenso unánime y también porque, si las rechazamos, nos quedaremos sin un marco para resolver las denuncias que se presenten a partir de hoy hasta que se apruebe el reglamento”.

Otro de los puntos aprobados durante la sesión fue el reglamento del comité asesor externo de asignaciones realizado por la comisión de Presupuestos y Administración Interior, liderada por Gloria Alvarado (IND) y César Valenzuela (PS).